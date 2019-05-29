В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 запустили новую турбину

- В 2016 году было принято стратегическое решение – реализация проекта по замене старой турбины № 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Она 1964 года изготовления, парковый ресурс был исчерпан, и с правительством Бурятии, акционерами было принято решение, согласовано финансирование – за счёт инвестиционного кредита реализовать этот проект. И в 2016 году был размещён заказ на Уральском турбинном заводе. Год – изготовление, и в прошлом году уже приступили к демонтажным и монтажным работам, сейчас подошли к пуску в промышленную эксплуатацию. Сегодня турбина будет выдавать мегаватты и тепло, необходимое для горожан, тем самым повысив эффективность работы Улан-Удэнской ТЭЦ-1, - сообщил генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.











Сегодня на Читинской ТЭЦ-1 также реализуется проект по замене турбогенератора № 1.











- По ТЭЦ-2 мы работу продолжаем - всей командой правительства, обосновывая это энергоэффективностью, экологией. Этот вопрос рассматривался Общественной палатой РФ буквально вчера и есть поддержка с их стороны. Сегодня наша общая задача – улучшить жизнь горожан, - рассказал Евгений Луковников. заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.











- Мы договариваемся с руководством республики подписать такое большое соглашение, в котором было бы указано, что мы вместе готовы на сегодня делать, чтобы привлекать инвестиции, какая нужна для этого среда в городе и регионе для того, чтобы приходили инвесторы, закрывали котельные, которые необходимо закрыть. Мы понимаем, что пока строится ТЭЦ-2, то увеличение объёмов выработки тепла можно делать и на ТЭЦ-2, которая сегодня есть. Тем самым будем сбивать и стоимость тепловой энергии. А для этого мы, я надеюсь, подписав соглашение, приступим к большой работе – вкладывание инвестиций в ликвидацию неэффективных котельных в Улан-Удэ, - пояснил Виктор Мясник.















На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня прошла торжественная церемония пуска в промышленную эксплуатацию новой турбины. Реконструкция турбогенератора № 6 – крупный инвестиционный проект компании ТГК-14. Стоимость работ составила около 700 млн рублей.Что касается инвестиционного кредита на проведение работ, то он будет выплачиваться в течение 7 лет из доходов, получаемых компанией. А ориентировочный временной ресурс новой турбины – 30 лет.- На сегодняшний день все турбины имеют нормативный ресурс, и в ближайшее время замены не требуется, - добавил Алексей Лизунов.В результате этой реконструкции увеличена надежность электро- и теплоснабжения Улан-Удэ, повышены технико-экономические показатели ТЭЦ. Как уточнили в компании, современная система регулирования нового агрегата обеспечит маневренность его работы на различных режимах.- Акционеры, увидев этот проект - что он является довольно эффективным, при этом он повышает капитализацию, обеспечивает надёжность в этих условиях, и есть такая нормальная современная инвестиционная составляющая возврата средств - приняли единогласно положительное решение. И хочу сказать, что ТГК-14 целенаправленно работает в этом направлении, мы в этом году утвердили стратегию развития компании, где красной линией идёт модернизация оборудования, связанная как раз с применением таких, так сказать, механизмов, - сказал Виктор Мясник, заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14».На церемонии присутствовали представители правительства региона, мэрии столицы Бурятии. Они отметили, что сейчас проходит работа по завершению строительства Улан-УдэТЭЦ-2.Для координации действий энергетики активно сотрудничают с администрацией города, правительством республики. В планах – подписание важного соглашения о сотрудничестве.