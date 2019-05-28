Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

На мебель или технику денег уже недостаёт



Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду. Но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает. Это следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года, сообщает РБК.



Эти данные немного лучше соответствующего периода 2017 года — тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.



Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).



