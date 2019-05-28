28 Мая

27 Мая

Популярное

Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду
Экономика,  Фото:pixabay.com
На мебель или технику денег уже недостаёт

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду. Но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает. Это следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года, сообщает РБК.

Эти данные немного лучше соответствующего периода 2017 года — тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).

социально-экономическое развитие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии старинную церковь отреставрируют за 27 млн рублей
В Бурятии старинную церковь отреставрируют за 27 млн рублей
Экономика, 28.05.2019
Деньги на Собор Троицы придут из федерального бюджета
В Бурятии построят новую школу за 313 млн
В Бурятии построят новую школу за 313 млн
Экономика, 28.05.2019
Школа распахнёт свои двери уже в следующем году  
Трутнев о финансировании Бурятии: «Там было немножко неровно»
Трутнев о финансировании Бурятии: «Там было немножко неровно»
Экономика, 28.05.2019
Бурятия получит дополнительные деньги в рамках единой субсидии
Жители Бурятии смогут летать в Петербург через Иркутск
Жители Бурятии смогут летать в Петербург через Иркутск
Экономика, 27.05.2019
Иркутск и Санкт-Петербург связал прямой авиарейс
Поездка делегации Бурятии во Владивосток обошлась почти в 200 тысяч
Поездка делегации Бурятии во Владивосток обошлась почти в 200 тысяч
Экономика, 27.05.2019
Иностранцы облюбовали стенд Бурятии на выставке PITE-2019
В Улан-Удэ подписали соглашение о строительстве Ледового дворца
В Улан-Удэ подписали соглашение о строительстве Ледового дворца
Экономика, 24.05.2019
Ледовая арена будет оборудована по последнему слову техники
В Бурятии с нарушением провели закупку
В Бурятии с нарушением провели закупку
Экономика, 24.05.2019
В дело вмешалась прокуратура 
В Забайкалье отремонтируют трассу Могойтуй – Сретенск – Олочи
В Забайкалье отремонтируют трассу Могойтуй – Сретенск – Олочи
Экономика, 23.05.2019
Ремонт начнут с участка, расположенного в Шилкинском районе
Бензин дорожает в Улан-Удэ
Бензин дорожает в Улан-Удэ
Экономика, 23.05.2019
Об этом сообщает администрация города
В Улан-Удэ подорожали картофель, мясо и гречка
В Улан-Удэ подорожали картофель, мясо и гречка
Экономика, 23.05.2019
Цены упали на огурцы, морковь, лук и яйцо  
Мэрия Улан-Удэ купит здание
Мэрия Улан-Удэ купит здание
Экономика, 23.05.2019
Жителям Комушки пообещали центр досуга
В Иркутской области реконструируют мост через Бирюсу
В Иркутской области реконструируют мост через Бирюсу
Экономика, 23.05.2019
В Тайшетском районе Иркутской области началась реконструкция железнодорожного моста через реку Бирюса
Корейский бизнесмен назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить
Корейский бизнесмен назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить
Экономика, 22.05.2019
В Сеуле проходит корейско-российский экономический форум с участием делегации Бурятии
В Иркутской области построят три дома культуры
В Иркутской области построят три дома культуры
Экономика, 22.05.2019
Также на выделенные деньги модернизируют библиотеки и обучат специалистов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^