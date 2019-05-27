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Жители Бурятии смогут летать в Петербург через Иркутск

Жители Бурятии смогут летать в Петербург через Иркутск
Экономика,  Фото:pixabay.com
Иркутск и Санкт-Петербург связал прямой авиарейс

Авиакомпания S7 Airlines 25 мая запустила прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск. Прямого авиасообщения между городами не было с 2012 года.

Полёты выполняются на современных авиалайнерах Airbus A320neo. Частота полётов – до четырёх раз в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Как сообщал «Байкал-Daily», о прямом авиарейсе с Северной столицей давно также просит Бурятия. Сейчас жителям республики приходится летать в Петербург через Москву, что весьма неудобно. Ещё в 2016 году власти обнадёжили – предложении о направлении «Улан-Удэ – Санкт-Петербург» направлено в минтранс России. Однако подвижек с тех пор не произошло.

авиаперевозки
 
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