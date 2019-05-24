В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд отдельными видами юридических лиц.
Установлено, что директором муниципального унитарного предприятия «Водсервис» заключён договор на обслуживание очистных сооружений с обществом с ограниченной ответственностью «ВостСибНико».
Однако положение о закупке не было размещено в единой информационной системе в сфере закупок, в связи с чем заключение договора предприятием должно производится в порядке.
Руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения законодательства о закупках устранены.
Директора предприятия оштрафовали за нарушение на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением провели закупку
Экономика, Фото:
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