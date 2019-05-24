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В Бурятии с нарушением провели закупку

В Бурятии с нарушением провели закупку
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд отдельными видами юридических лиц.

Установлено, что директором муниципального унитарного предприятия «Водсервис» заключён договор на обслуживание очистных сооружений с обществом с ограниченной ответственностью «ВостСибНико».

Однако положение о закупке не было размещено в единой информационной системе в сфере закупок, в связи с чем заключение договора предприятием должно производится в порядке.

Руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения законодательства о закупках устранены.

Директора предприятия оштрафовали за нарушение на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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