В Бурятии с нарушением провели закупку

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд отдельными видами юридических лиц.



Установлено, что директором муниципального унитарного предприятия «Водсервис» заключён договор на обслуживание очистных сооружений с обществом с ограниченной ответственностью «ВостСибНико».



Однако положение о закупке не было размещено в единой информационной системе в сфере закупок, в связи с чем заключение договора предприятием должно производится в порядке.



Руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения законодательства о закупках устранены.



Директора предприятия оштрафовали за нарушение на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.