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Бензин дорожает в Улан-Удэ

Бензин дорожает в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщает администрация города

За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,11 руб. или 0,3 %, АИ-95 на 0,09 руб. или 0,2 %, АИ-98 на 0,05 руб. или 0,1 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.

В Чите повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,38 руб. или 0,9 %, АИ-95 на 0,45 руб. или 1 %, АИ-98 на 0,19 руб. или 0,4 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.

В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
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