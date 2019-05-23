Бензин дорожает в Улан-Удэ

Об этом сообщает администрация города



За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,11 руб. или 0,3 %, АИ-95 на 0,09 руб. или 0,2 %, АИ-98 на 0,05 руб. или 0,1 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.



В Чите повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,38 руб. или 0,9 %, АИ-95 на 0,45 руб. или 1 %, АИ-98 на 0,19 руб. или 0,4 %. Стоимость дизельного топлива не изменилась.



В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

