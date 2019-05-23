В Улан-Удэ подорожали картофель, мясо и гречка

Цены упали на огурцы, морковь, лук и яйцо



По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на овощную продукцию (картофель, капусту, помидоры) в среднем на 1,90 руб. или 3,4 %, говядину (кроме бескостного мяса) на 7,29 руб. или 2,3 %, свинину (кроме бескостного мяса) на 3,93 руб. или 1,6 %, крупу гречневую на 0,69 руб. или 1,6 %, пшено на 1,01 руб. или 1,4 %.



Наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (огурцы, морковь, лук) в среднем на 2,14 руб. или 2 %, яйцо куриное на 0,90 руб. или 1,2 %.



В Чите наибольший рост цен наблюдался на огурцы на 2,88 руб. или 1,9 %, муку пшеничную на 0,63 руб. или 1,6 %, пшено на 1,18 руб. или 1,5 %. Наибольшее снижение цен отмечено на творог на 18,01 руб. или 3,3 %, чай чёрный байховый на 17,16 руб. или 2,1 %, яйцо куриное на 1,44 руб. или 2 %, рис шлифованный на 1,09 руб. или 1,9 %, помидоры свежие на 2,65 руб. или 1,5 %, картофель на 0,42 руб. или 1,4 %.



В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на овощную продукцию (капусту, огурцы, морковь, лук, помидоры) в среднем на 4,79 руб. или 6,6 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 2,26 руб. или 3,1 %, крупу гречневую на 0,77 руб. или 2,1 %. Наибольшее снижение цен отмечено на яйцо куриное на 11,25 руб. или 18,2 %, рыбу замороженную неразделанную на 2,73 руб. или 1,9 %, пшено на 0,96 руб. или 1,5 %.







По информации администрации Улан-Удэ

