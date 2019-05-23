Ремонт начнут с участка, расположенного в Шилкинском районе
В Забайкальском крае отремонтируют в этом году три участка автомобильной дороги регионального значения Могойтуй – Сретенск – Олочи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 20 мая был заключен госконтракт на выполнение подрядных работ на одном из участков – со 136 по 146 километр – на сумму более 318 млн. рублей с ООО «Стройдорэко».
Запланированный к ремонту участок проходит по территории Шилкинского района. По условиям контракта подрядчик должен, в том числе, отремонтировать 36-метровый мост через падь Максимиха, установить дорожные знаки и барьерные ограждения, а также шумовые полосы для снижения аварийности.
Контракты по двум другим участкам – со 112 по 122 километр и со 122 по 136 будут заключены в июне.
Региональная автомобильная дорога Могойтуй – Сретенск – Олочи связывает крупные населенные пункты Забайкальского края – Могойтуй, Первомайский, Нерчинск, Сретенск. Кроме того, эта автодорога обеспечивает связь между федеральными трассами А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР и Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск, сокращая расстояние для транспортных средств, движущихся с юга на восток Забайкальского края, а также транзитного транспорта, движущегося со стороны российско-китайской границы в восточные регионы России и в обратном направлении, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В Забайкалье отремонтируют трассу Могойтуй – Сретенск – Олочи
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