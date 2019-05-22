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В Иркутской области построят три дома культуры

В Иркутской области построят три дома культуры
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также на выделенные деньги модернизируют библиотеки и обучат специалистов

135 млн. рублей потратит Иркутская область на реализацию Национального проекта «Культура» в этом году. В основном это средства федерального бюджета, за счёт которых будут профинансированы разные направления культурной деятельности, передаёт слова министра культуры и архивов региона Ольги Стасюлевич пресс-служба ведомства.

Так, в соответствии с целями региональных проектов, в муниципальных образованиях Иркутской области будут созданы модельные библиотеки. На модернизацию деятельности муниципальных библиотек из федерального бюджета будет выделено 35 млн. рублей. Отбор уже прошли шесть учреждений. Кроме того, для Тулунского и Чунского района приобретут два передвижных многофункциональных культурных центра – автоклуба со сценой-трансформером стоимостью 5,1 млн. рублей каждый.

Около 60 млн. рублей из федерального бюджета и 19 млн. рублей из областного бюджета в текущем году потратят на строительство трёх домов культуры в селах Тальяны Усольского района, Усть-Куда Иркутского района и Майск Осинского района. Возведение здания в Тальянах планируется начать в 2019 году, два других объекта начали строить в 2018 году. Работы на них ведутся согласно графику.

В рамках Национального проекта «Культура» планируется повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Проект рассчитан на шесть лет, он начнёт работу уже в этом году. Для Иркутской области на 2019 год утверждена квота на обучение 207 специалистов в семи центрах непрерывного образования Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Владивостока.

Особое внимание в реализации нацпроектов уделено поддержке и развитию детских школ искусств. Такие учреждения муниципальных образований Приангарья будут оснащены 58 пианино отечественного производства. В текущем году будут заключены государственные контракты на поставку инструментов, пианино школы получат в 2020 году.

Сумма средств, привлечённых Иркутской областью в рамках реализации Национального проекта «Культура», не является окончательной. Её увеличение возможно за счёт финансирования оснащения оборудованием кинозалов в регионе. Это проект Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Он рассчитан на пять лет. В настоящий момент муниципальными образованиями направлены заявки на получение средств по этому направлению.

В последующие годы, начиная с 2020, предусмотрено оснащение 13 детских школ искусств Иркутской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Иркутская область министерство культуры национальный проект культура
 
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