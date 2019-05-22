Наговицын: Поддержку сможет получать большее число семей

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила расширение поддержки семей с детьми



Об этом сообщил экс-глава Бурятии, ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын. Он входит в состав данной комиссии как представитель Совета Федерации.



«Рассмотренный и одобренный законопроект предлагает изменить критерий нуждаемости семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребёнка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В результате дополнительную поддержку сможет получить значительное число экономически активных родителей», - сообщил в Facebook Вячеслав Наговицын.



Изменения вносятся в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».



Изменение законодательства – это часть работы по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», основной целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

