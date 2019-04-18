За неделю через Бурятию провезли 52 тонны мяса из Латинской Америки

Нарушений при перевозке не выявлено



На станции Улан-Удэ с 12 по 18 апреля досмотрено 1263,1 тонны подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.



За неделю досмотрено 1211 тонн отечественного производства: 266,7 тонны кормосмесей, 873,8 тонны комбикорма, 67 тонн соевой муки, 1,5 куриных субпродуктов, 2 тонны говядины.



Проконтролирована перевозка 52,1 тонны продукции из стран Латинской Америки: 16,8 тонны мяса птицы из Бразилии, 10,2 тонны говяжьих субпродуктов и 10 тонн говядины из Парагвая, 15,1 тонны чилийского свиного шпика.



Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





