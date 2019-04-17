Указ выполнили всего четыре региона России
«Майские указы» президента РФ о повышении зарплат бюджетников на конец 2018 года формально выполнены только в четырёх регионах. Это Владимирская, Ленинградская, Пензенская области и Бурятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
В других регионах зарплаты не достигли целевых значений хотя бы по одной категории бюджетников, отмечает издание. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли заданных значений по восьми из 12 категорий работников бюджетной сферы.
РБК: Бурятия выполнила «майский указ» о повышении зарплат бюджетникам
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