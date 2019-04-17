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Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы

Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Бурятии пройдёт акция «Дни приёма монеты от населения»

С 22 по 28 апреля региональное подразделение Банка России проведёт акцию «Дни приема монеты от населения» в Бурятии.

- Монеты – это деньги и их нужно использовать по прямому назначению. По нашим оценкам, сейчас в копилках жителей Бурятии находится около 7 млн монет. Акция – отличный повод бесплатно обменять мелочь на банкноты. Это позволит вернуть неиспользуемые монеты в активный платёжный оборот, – комментирует заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Борис Цыденов.

По данным банка, в год в наличное обращение выпускается не менее 10 млн монет. Но, несмотря на это, их всегда не хватает на объектах торговли и общественном транспорте. В прошлом году во время проведения акции жители Бурятии сдали более полутоны монет разного номинала, что в 4 раза больше, чем в 2017 году.

- В этом году впервые акция пройдёт во всех банковских офисах на территории Бурятии. Тот, кто примет участие в акции, получит приятные бонусы. Во-первых, банки не будут брать комиссию при обмене монет на банкноты. Во-вторых, некоторые банки поощрят самых активных участников памятными купюрами и монетами, – передаёт слова пресс-службы регионального подразделения Банка России сайт Министерства экономики Республики Бурятия.
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деньги банки Бурятия
 
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