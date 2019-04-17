В Бурятии пройдёт акция «Дни приёма монеты от населения»
С 22 по 28 апреля региональное подразделение Банка России проведёт акцию «Дни приема монеты от населения» в Бурятии.
- Монеты – это деньги и их нужно использовать по прямому назначению. По нашим оценкам, сейчас в копилках жителей Бурятии находится около 7 млн монет. Акция – отличный повод бесплатно обменять мелочь на банкноты. Это позволит вернуть неиспользуемые монеты в активный платёжный оборот, – комментирует заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Борис Цыденов.
По данным банка, в год в наличное обращение выпускается не менее 10 млн монет. Но, несмотря на это, их всегда не хватает на объектах торговли и общественном транспорте. В прошлом году во время проведения акции жители Бурятии сдали более полутоны монет разного номинала, что в 4 раза больше, чем в 2017 году.
- В этом году впервые акция пройдёт во всех банковских офисах на территории Бурятии. Тот, кто примет участие в акции, получит приятные бонусы. Во-первых, банки не будут брать комиссию при обмене монет на банкноты. Во-вторых, некоторые банки поощрят самых активных участников памятными купюрами и монетами, – передаёт слова пресс-службы регионального подразделения Банка России сайт Министерства экономики Республики Бурятия.
.
Жители Бурятии за обмен монет на банкноты получат бонусы
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акция «Дни приёма монеты от населения» пройдет во всех банковских офисах
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в марте 2019 года выросла незначительно и осталась ниже среднероссийского показателя (5,3%)
Указ выполнили всего четыре региона России
Работы завершатся в следующем году
Всего во всех категориях хозяйств планируется засеять 720,9 тыс. га
Москва выделила на строительство 173 млн рублей
Здесь появится фонтан и озеленение. ФОТО
Модернизация котельной в улан-удэнском микрорайоне Загорск включена в проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэ
От угольных котельных власти обещали отказаться
Больше всего задолженности в сфере строительства
Недвижимость она приобрела за счёт маткапитала
Экономика, 13.04.2019
В среднем квартира в Улан-Удэ стоит почти 2,7 млн рублей
На капитальный ремонт учреждения выделено 199 млн рублей
Полёты будут совершаться два раза в неделю
Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам 2018 года в Бурятии насчитывается 11 132 малых предприятия