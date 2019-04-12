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В Улан-Удэ реконструируют Музыкально-гуманитарный лицей

В Улан-Удэ реконструируют Музыкально-гуманитарный лицей
Экономика, 
На капитальный ремонт учреждения выделено 199 млн рублей

В 2020 году в Улан-Удэ будет реконструирован Музыкально-гуманитарный лицей имени Аюшеева, который посещают более 1000 детей от 7 до 17 лет. На капитальный ремонт учреждения выделили 199 млн рублей дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Музыкально-гуманитарный лицей (МГЛ) – это школа полного дня, объединяющая общее и дополнительное образования. Программа обучения создаёт условия для творческого и интеллектуального развития детей, развивает художественные, музыкальные и хореографические способности. Ежегодно учащиеся лицея становятся лауреатами престижных международных, всероссийских, республиканских конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров. После окончания выпускники поступают в ведущие творческие ВУЗы России и зарубежья.

МГЛ в 2018 году получил звание «Лучшее образовательное учреждение Республики Бурятия», а также внесён в Общенациональный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», зарегистрирован в Еврорегистре Европейской организации качества и имеет высокий рейтинг у родительской общественности.

- Лицей сегодня расположен в двух зданиях по ул. Комсомольская: д. 28а и д. 29. Первый корпус сдан в эксплуатацию в 1988 году, поэтому его реконструкция будет частичной. Второй корпус построен в 1933 году и передан лицею в 2002 году. Здание ветхое, в нем нет спортивного зала, мастерских для уроков технологии и т.д., поэтому нуждается в полной реконструкции. К тому же с 2013 года второй корпус по результатам инженерно-технического обследования признан не соответствующим требованиям, - уточнили в правительстве.

После реконструкции второго корпуса МГЛ предстанет в обновлённом виде, здесь будут созданы современные условия для получения полноценного образования детей. В новом здании будут располагаться художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии, оборудование которых будет соответствовать самым современным требованиям.
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