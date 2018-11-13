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В Бурятии из-за вхождения в ДФО увеличат аграрные субсидии

В Бурятии из-за вхождения в ДФО увеличат аграрные субсидии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
На республику больше не распространяется требование по молочной продуктивности на фермах

В Бурятии из-за вхождения в состав ДФО аграрные субсидии будут увеличены. Установлен повышающий коэффициент 2, который увеличит объём субсидий для региона по данному направлению.

Увеличится объём субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. К объёму реализации или отгрузки на собственную переработку молока сельскохозпроизводителями за отчётный финансовый год устанавливается повышающий коэффициент 1,2, сообщает минэконом республики.

На Бурятию больше не распространяется требование по уровню планируемой молочной продуктивности на молочных фермах не ниже 6 000 килограмм на корову в год. Для субъектов ДФО достаточно иметь продуктивность не менее чем на 30% выше по сравнению со средним показателем молочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях региона, около 4660 килограмм.

При расчёте субсидий в ДФО, применяется повышающий коэффициент 2 по объектам соц и инженерного обустройства, комплексной застройки, строительства и реконструкция автомобильных дорог.

Кроме того, неосвоенные средства по субъектам РФ перераспределяются в первую очередь между субъектами, входящими в состав ДФО и Байкальского региона. Они имеют приоритетное право на получение допфинансирования по данной подпрограмме. 

В связи с применением повышающих коэффициентов минсельхоз республики обратился в федеральное ведомство по перерасчёту лимитов бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2019 год.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа переданы в состав Дальневосточного федерального округа. 
субсидии
 
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