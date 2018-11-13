В Бурятии из-за вхождения в ДФО увеличат аграрные субсидии



На Бурятию больше не распространяется требование по уровню планируемой молочной продуктивности на молочных фермах не ниже 6 000 килограмм на корову в год. Для субъектов ДФО достаточно иметь продуктивность не менее чем на 30% выше по сравнению со средним показателем молочной продуктивности в сельскохозяйственных организациях региона, около 4660 килограмм.



При расчёте субсидий в ДФО, применяется повышающий коэффициент 2 по объектам соц и инженерного обустройства, комплексной застройки, строительства и реконструкция автомобильных дорог.



Кроме того, неосвоенные средства по субъектам РФ перераспределяются в первую очередь между субъектами, входящими в состав ДФО и Байкальского региона. Они имеют приоритетное право на получение допфинансирования по данной подпрограмме.



В связи с применением повышающих коэффициентов минсельхоз республики обратился в федеральное ведомство по перерасчёту лимитов бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2019 год.



Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа переданы в состав Дальневосточного федерального округа.



Увеличится объём субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. К объёму реализации или отгрузки на собственную переработку молока сельскохозпроизводителями за отчётный финансовый год устанавливается повышающий коэффициент 1,2, сообщает минэконом республики.