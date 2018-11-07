Для восстановления запасов заложено свыше 500 млн штук
Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля заложил в 2018 году рекордный объём икры на инкубацию – свыше 500 млн штук. Этот показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объёма закладки икры и в 8 раз превышает уровень 2016 года, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
- Рекордная закладка икры омуля на государственных рыборазводных заводах стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов этого вида рыбы и усиленной рыбоохране, - поясняют в Росрыболовстве. – Впервые оплодотворенная икра получена щадящим методом – отнерестившаяся рыба выпущена обратно в реку. Около 40 тысяч особей байкальского омуля вернулись в естественную среду обитания.
Процесс искусственного воспроизводства байкальского омуля проводится на Большереченском и Селенгинском заводах. Они вошли в состав Главрыбвода в 2016 году.
В связи с крайне низкой численностью нерестовых стад байкальского омуля, зашедших в 2016 году в основные нерестовые реки озера Байкал, на инкубацию было заложено 63,6 млн штук оплодотворенной икры, а в 2017 году – уже 121 млн икринок. Это позволило в 2017 году выпустить в озеро Байкал 55 млн личинок и 2 млн штук молоди байкальского омуля, в 2018 году – 98 млн личинок и 2,5 млн экземпляров молоди.
- Для увеличения объемов искусственного воспроизводства омуля Большереченский и Селенгинский заводы будут реконструированы. Согласно проектно-технической документации, после реконструкции производственная мощность заводов будет увеличена и позволит выпускать в Байкал до 2 млрд штук личинок и 2 млн штук молоди омуля, а также 2 млн штук молоди осетра, - сообщают в Росрыболовстве.
С 1 октября 2017 года введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля.
В Бурятии заложили рекордный объём икры омуля
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