Об этом сообщил министр экономики
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на сессии Народного Хурала была установлена величина прожиточного минимума пенсионеров на 2019 года. Сейчас она составляет 8 726 рублей. В будущем году размер также будет соответствовать прожиточному минимуму граждан пенсионного возраста по стране и составит 8 846 рублей.
- Всего в Бурятии проживает 265,6 тысяч пенсионеров, средняя пенсия составляет 12 507 рублей. Пожилые люди, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, получают социальную доплату, её средний размер составляет 2 337 рублей. На эти цели ежегодно выделяется более 1 миллиарда рублей, - сообщил министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.
Социальная доплата к пенсии выплачивается с 2010 года, за это время пенсионерам Бурятии перечислено 6,9 миллиардов рублей. За I полугодие 2018 года на эти цели выделено почти 597 миллионов рублей, сообщает минэкономики республики.
Средняя пенсия в Бурятии – 12,5 тысяч
Экономика, Фото:
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