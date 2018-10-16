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В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых

В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
Экономика,  Фото:pixabay.com
В четырёх районах республики завершена уборка зерновых и зернобобовых культур

Одной из важнейших составляющих аграрного сектора экономики республики является зерновое производство, обеспечивающее основу товарной продукции и формирование кормовой базы для животноводства. По состоянию на 16 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 33 174 га. Зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 52 040 тонн, что составляет 57,2 % к соответствующей дате прошлого года.

- Низкие темпы уборки зерновых культур обусловлены обильными дождями, которые прошли на территории всей республики в III декаде августа. В связи с этим, созревание зерновых шло неравномерно. Уборка зерновых культур в сравнении с соответствующей датой прошлого года сдвинулась на 1-2 недели. Зерна в Бурятии ожидается собрать больше, чем в 2017 году, на 80% или 70 тыс. тонн, - рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Бурятии.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 16 октября увеличилась по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 112 % и составила 15,7 ц. с 1 га. Наибольшая урожайность зерновых наблюдается в Еравнинском, Заиграевском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах.

В ряде районов региона уборка зерновых и зернобобовых культур завершена – в таких, как Закаменский, Заиграевский, Баргузинский и Тункинский районы.

Продолжается сбор картофеля и овощей. Картофеля в Бурятии ожидается собрать больше, чем в 2017 году, на 17 %. Урожайность картофеля по состоянию на 16 октября увеличилась по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 18 % и составила в среднем 172,7 ц с 1 га. Наибольшая урожайность картофеля наблюдается в Мухоршибирском, Джидинском, Прибайкальском районах.

Наибольшая урожайность овощей – Прибайкальском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах.

Сельскохозяйственные организации области убрали 52,3 тыс. тонны овощей (во всех категориях хозяйств), урожайность выше прошлогодней на 42 %.
минсельхоз
 
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