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За неделю через Бурятию в Монголию провезли 700 тонн продукции

Экономика, 
205 тонн из них – баранина

С 5 по 12 октября на железнодорожной станции «Наушки» специалистами Россельхознадзора при экспорте из России в Монголию досмотрено 694 тонны продукции: 429 тонн пшеничных отрубей, 26 тонн сухого молока, 44 тонны молочных консервов, 195 тонн комбикорма для сельскохозяйственных птиц.

При транзитных перевозках проконтролировано 21 тонна продуктов питания, 205 тонн баранины и 13 тонн рогов изюбра. Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.

Оформлено 5 актов о наличии дезковриков в 38 вагонах международных пассажирских поездов. Досмотрена ручная кладь 1022 пассажиров загранследования, 9 мест багажа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Монголия
 
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