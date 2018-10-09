В Улан-Удэ средняя зарплата ниже, чем в соседних городах

Столица Бурятии оказалась в середине рейтинга



Эксперты агентство РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.



В рейтинге представлены 100 городов России (столицы субъектов РФ и крупнейшие города по численности населения), в которых на начало текущего года проживало почти 65 миллионов человек.



- Методика исследования основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь-июнь 2018 г. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 112 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в т. ч. деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объём потребления определён, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата), - отмечает РИА Рейтинг.



В первой половине этого года самая высокая зарплата с поправкой на цены в городе зафиксирована в Южно-Сахалинске. Средняя чистая зарплата в столице Сахалинской области в первом полугодии текущего года составляла 81,7 тысяч рублей, и на эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. Очень близкий результат у города Салехард, где соотношение составляет 3,55, при этом средняя зарплата здесь заметно выше – 90,5 тысяч рублей в месяц, но прибавку к зарплате «съедают» более высокие цены. По среднему уровню цен Салехард является четвёртым среди рассмотренных ста городов (цены ещё выше в Петропавловске-Камчатском, Магадане и Нарьян-Маре).



На третьей и четвёртой строчках оказались ещё два северных города, расположенных в одном регионе (ХМАО-Югра). Третьим по покупательной способности является Сургут (соотношение зарплаты и фиксированного набора 3,20), а четвертую строчку занимает Ханты-Мансийск (3,09). В Сургуте номинальные зарплаты в среднем примерно на 9% выше, чем в Ханты-Мансийске, однако и цены там тоже повыше, поэтому разница в реальном уровне заплат не велика. «В целом вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из северных, нефтегазовых регионов. Добыча нефти и газа создает возможность компаниям зарабатывать больше и соответственно платить своим работникам, при этом суровый климат и удаленность от «цивилизации» этих городов ограничивает число желающих туда переезжать и заставляет работодателей более щедро оплачивать труд», - поясняют эксперты.



На пятой позиции в рейтинге расположилась Москва. Соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг в столице равняется 2,97, что заметно уступает лидерам, но намного большее, чем в среднем по стране.



В противовес северным городам последние места занимают южные города. Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,32) в городе Шахты (Ростовская область). Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватит лишь немногим более чем на стандартный набор товаров и услуг. То есть содержать детей или копить на машины и жильё достаточно сложно большинству жителей. Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Севастополе (1,41). Но для этого города характерно некоторое статистическое искажение. В Севастополе относительно высокие цены, что объясняется спросом со стороны туристов и военных, при этом выплаты военным не учитываются в статистике зарплат, хотя значительная часть жителей города являются именно военнослужащими.



Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик: Нальчик, Махачкала и Черкесск. На Кавказе исторически достаточно низкие официальные зарплаты, и даже невысокие цены не могут этого компенсировать.



В городах-миллионниках всё относительно хорошо



Что касается Улан-Удэ, то в столице Бурятии размер средней зарплаты, по данным исследования, составляет 35,65 тысяч рублей. Город занимает в рейтинге 50 место, соотношение зарплат и стоимости стандартного потребительского набора - 2,00.



У соседних с Улан-Удэ городов ситуация получше. Иркутск находится на 13 месте в рейтинге с соотношением 2,53, средняя заработная плата там - 43,81 тысяч. Чита занимает 23 место с показателем 2,27, с зарплатой в 40,49 тысяч. Ангарск находится на 10 месте в списке с соотношением 2,55. В среднем выплачивают специалистам в этом городе 42,27 тысяч.











