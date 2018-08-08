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Почти треть россиян ждут ухудшения экономической ситуации

Почти треть россиян ждут ухудшения экономической ситуации
Экономика,  Фото:pixabay.com
Это связано с решениями о повышении налогов, считают социологи

Около трети россиян ожидают, что ближайший год станет неудачным для экономики РФ, и каждый четвёртый опасается ухудшений материального положения своей семьи. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Левада-центра».

По данным исследования, 30% опрошенных считают, что на ближайший год экономические перспективы РФ будут благоприятными. Такой же удельный вес приходится и на респондентов, придерживающихся противоположной точки зрения. При этом доля опрошенных, считающих, что экономическая ситуация на ближайший год будет неблагоприятной, по сравнению с маем, выросла на 9% - с 21% до 30%.

Как отмечают социологи, в предыдущие два года примерно 55-60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45%. «20% надеются на улучшения, 25% - опасаются ухудшений», - сообщили в «Левада-центре».

Одна из причин ухудшения экономических ожиданий россиян, как считают социологи, связана с решениями о повышении налогов.

Опрос был проведён в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщает «Интерфакс».

3 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
экономика
 
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