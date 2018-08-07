В Бурятии изготавливают целебный чай без кофеина

- Предприятие получило по линии Минпромторга 600 тысяч рублей поддержки. Есть результат – работа предприятия. Идёт развес чая, травяных сборов и не только дикоросов. В этом году запустили проект по лекарственным растениям и в этом году впервые произвели целенаправленную посадку лекарственных растений. Посмотрим, какие итоги получим, потому то при выходе на масштабные промышленные объёмы производства просто на сбор дикоросов уже сложно ориентироваться. Нужно делать посадки. Дикоросы, лекарственное растениеводство, производство БАДов, смесей – это то, на что мы ориентируемся, - сообщил Алексей Цыденов.







В селе Мостовка Прибайкальского района открылось производство по переработке дикоросов. Его в рамках рабочей поездки посетил глава республики Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства.- Занимаемся заготовкой трав. Из них мы делаем фиточаи, сборы. Больше всего мы заготавливаем иван-чая. Это древнерусский напиток, его и на Руси пили, и на экспорт шёл. Например, в Англии русский чай был известен. После войны его вообще забыли. А сейчас его слава возрождается: во всех регионах России его заготавливают, в Бурятии мы единственные из него делаем чай целебный, очень полезный, который не содержит кофеин, поднимает силы, психику восстанавливает, - рассказала гендиректор предприятия Наталья Цупран.Главе республики Бурятия показали, как и до какой кондиции вялят собранный иван-чай, как перерабатывают (перебирают, закладывают в роллер или, чтобы изготовить гранулы, – в мясорубку), как в течение суток ферментируют и выкладывают в печь. Весь цикл производства, начиная с заготовки сырья, производится вручную.В это же день глава республики посетил Питателевский источник в селе Ильинка - один из центров развития туризма в районе. Здесь можно искупаться в открытом бассейне с термальной минеральной водой. Завершился визит главы в Прибайкальский район встречами с активом ТОС «Виват Мостовка» и с населением Прибайкальского района.