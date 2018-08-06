Министерство экономики республики подготовило законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год, который в настоящее время согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами
Законопроект определяет минимальную социальную гарантию неработающим пенсионерам: если материальное обеспечение пенсионера меньше прожиточного минимума, то он имеет право обратиться в Пенсионный фонд за ежемесячной социальной доплатой к пенсии.
Законопроект предусматривает установление прожиточного минимума пенсионера в республике на уровне величины в целом по России. Это позволит обеспечить максимально возможный уровень доходов пенсионеров при финансировании из федерального бюджета.
В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера в Бурятии для установления социальной доплаты к пенсии применяется в размере 8803 руб., сообщает пресс-служба министерства.
В Бурятии законом изменят прожиточный минимум пенсионера
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