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В Бурятии законом изменят прожиточный минимум пенсионера

Экономика, 
Министерство экономики республики подготовило законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год, который в настоящее время согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами

Законопроект определяет минимальную социальную гарантию неработающим пенсионерам: если материальное обеспечение пенсионера меньше прожиточного минимума, то он имеет право обратиться в Пенсионный фонд за ежемесячной социальной доплатой к пенсии.

Законопроект предусматривает установление прожиточного минимума пенсионера в республике на уровне величины в целом по России. Это позволит обеспечить максимально возможный уровень доходов пенсионеров при финансировании из федерального бюджета.

В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера в Бурятии для установления социальной доплаты к пенсии применяется в размере 8803 руб., сообщает пресс-служба министерства.
минэкономики
 
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