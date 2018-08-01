Участники встречи формировали «образ будущего» села Посольское
27 июля в Кабанском районе на базе международного эколого-образовательного центра «Истомино» прошла форсайт-сессия «Посольское-2035. Роль молодёжи» в рамках выполнения научно-исследовательской работы по подготовке концепции туристско-рекреационного кластера «Посольское».
В мероприятии приняли участие сотрудники Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, представители Минтуризма, минсельхозпрода Бурятии, студенты Московского государственного института международных отношений, жители села, представители турбизнеса, эксперты, школьники. Общее количество участников составило 66 человек.
Работа форсайт-сессии проводилась экспертами Байкальского добровольческого корпуса по четырём основным направлениям: производство туристских продуктов и услуг; событийные мероприятия; развитие образования и культуры; экологическое развитие территории.
Во время форсайта участники провели работу по формированию «образа будущего» села Посольское, изучили технологии разработки проектов развития, а также представили проекты по созданию местных туристических продуктов и услуг, формированию событийных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Кабанском районе разрабатывают проект туристского кластера
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