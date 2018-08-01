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С побережья Байкала начнут вывозить отходы БЦБК

С побережья Байкала начнут вывозить отходы БЦБК
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Ликвидацию отходов БЦБК в промышленных масштабах начнут в этом году

Работы по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в промышленном масштабе планируется начать уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Об этом было заявлено на совещании, которое губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Байкальске с участием генерального директора АО «Росгеология» Романа Панова, заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова, министра имущественных отношений Иркутской области Владислава Сухорученко, министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова.

Для своевременной реализации проекта ликвидации отходов БЦБК потребовалась корректировка документации, и Росгеология уведомила о готовности сделать это за свой счёт. На днях подписано дополнительное соглашение к контракту между минприроды области и этой подрядной организацией.

По словам Романа Панова, откорректированный проект будет готов до 30 октября. Сейчас Росгеология приступила в Байкальске к опытно-промышленной эксплуатации шлам-накопителей БЦБК. Участников совещания на месте ознакомили с предлагаемой технологией.

Работающий на одном из накопителей отходов земснаряд подаёт донные отложения на установку обезвоживания. Там в сжиженные отходы шлам-лигнина добавляется определенное количество флаокулянта (полимерного вещества). В результате химической реакции шлам-лигнин становится сгустком хлопьев, который легко отделяется от воды.

– Технология предполагает изменение класса опасности отходов. Вода будет проходить через соответствующую систему фильтров, все вредные примеси будут оседать. Лигнин существенно осушится - с влажностью до 40 процентов. Предполагается, что в результате проведенных работ его класс опасности понизится до пятого - практически не опасного - уровня. Это уже совсем другой класс отходов, которые можно как размещать на обычных полигонах ТБО, так и использовать в качестве грунтовых смесей, вплоть до того, что использовать в сельском хозяйстве в виде удобрения, - рассказал руководитель Росгеологии.

Предлагаемая технология позволяет работать и в зимнее время при температуре воздуха до минус 40 градусов. Также объёмы отжатого лигнина становятся гораздо меньше, чем в нынешнем его состоянии, что облегчает варианты его вывоза с побережья Байкала. Губернатор особо подчеркнул, что речь в данном случае не идёт о селе Моты Шелеховского района.

– Если от муниципалитета поступило отрицательное заключение, то, естественно, никто силой навязывать не будет. Поэтом мы будем предлагать другие варианты, исключая село Моты, - заверил глава региона.

На совещании в Байкальске было решено параллельно с работами по ликвидации отходов БЦБК начать подготовку проектной документации по ликвидации и промышленной площадки комбината.
Байкальский ЦБК
 
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