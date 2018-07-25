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По Кругобайкальской железной дороге проехали более 11 тысяч туристов

По Кругобайкальской железной дороге проехали более 11 тысяч туристов
Экономика, 
Более 11,1 тысяч туристов перевезено на Кругобайкальской железной дороге с начала туристического сезона

Поездки в ретро-поездах стартовали 3 января. С этого времени по июнь проведено 43 экскурсии, перевезено более 3,9 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Составы на паровозной тяге следуют по средам и субботам по маршруту Слюдянка-1 – Байкал, по четвергам и воскресеньям – в обратную сторону.

В этому году запланировано 96 поездок по КБЖД. С 20 мая по 30 июня 2018 года прошло 18 рейсов, во время которых путешествие совершили свыше 7,2 тысяч туристов. Данные поезда на участке Слюдянка-1-Байкал курсируют ежедневно, за исключением субботы. В пути следования предусмотрены остановки для осмотра природных достопримечательностей и архитектурных памятников.


кругобайкальская железная дорога туризм
 
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