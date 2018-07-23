В Бурятии завершилась Неделя туризма на Великом шёлковом пути



С 17 по 22 июля в Бурятии прошёл крупный туристский форум. Главная цель «Недели туризма на Великом шёлковом пути» – раскрыть потенциал региона и сделать его максимально привлекательным для путешественников, в том числе иностранных.



Великий шёлковый путь – караванная дорога, связывавшая в древности и средние века Восточную Азию и Средиземноморье. Пять лет назад Минкульт России решил возродить этот древний маршрут. Сегодня проект объединяет почти всю Россию – от Кавказа до Дальнего Востока. Его важнейшие составляющие – транспортные связи и туризм.



Для участия в Неделе туризма на Великом шёлковом пути были приглашены руководители и специалисты всех органов власти в сфере туризма и культуры России; представители культурных, научных, образовательных, общественных организаций, международные и российские эксперты, представители турбизнеса, рестораторы; отельеры; шеф-повара, производители продуктов питания и напитков, специалисты в области маркетинга и рекламы.



17 июля прошло открытие выставки «Полёт дракона. Степной шёлковый путь», а также круглый стол «Великий шёлковый путь и его влияние на развитие территории Восточной Сибири и Забайкалья» в Национальном музее республики.



А одним из самых зрелищных событий стало «Шоу побратимов буузы», в рамках которого семь профессиональных шеф-поваров из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии соревновались в кулинарном мастерстве.



18 июля в кафе «Юрта у реки» известные шеф-повара из России и стран зарубежья встретились для того, чтобы определить абсолютного победителя в мастерстве приготовления буузы и побратимов буузы. В шоу побратимов буузы были представлены блюда — побратимы буузы из кухонь народов России, Китая, Узбекистана, Кореи, Монголии, Армении.



Международное жюри, в состав которого вошёл эксперт – шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен – господин Мишель Луи Ленц, оценивало блюда.



Ресторан «Вояж», ставший обладателем Гран-при, представит бурятскую национальную кухню в Японии на Российской гастрономической неделе.



Гости Бурятии и местные жители получили возможность не только увидеть мастерство кулинаров-профессионалов высочайшего класса, но и отведать самые разнообразные блюда из кухонь народов, проживающих на территории республики. На большом пространстве рядом с «Юртой у реки» были представлены 9 палаток с кухнями этнокультурных центров Бурятии. Кроме вкусной и разнообразной еды, посетители смогли принять участие в традиционных бурятских играх и видах спорта, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

