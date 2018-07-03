Хоринская школа в Бурятии просит пристрой для спортзала

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Строительство начнётся, если Бурятия получит федеральные деньги



Родители учеников Хоринской школы №1 попросили у главы Бурятии Алексей Цыденова финансирования на строительство дополнительного пристроя для спортзала.



- С 1 сентября восемь школ идут в третью смену. Ликвидация третьей смены для нас в приоритете, нас поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Если на них нам дают федеральные деньги, то на кредитные деньги мы строим другие школы, в том числе и вашу. Это будет типовой проект на 176 человек со спортзалом, - ответил глава Бурятии.



На просьбу местных учителей Алексей Цыденов поручил в рамках софинансирования выделить 500 тыс рублей на приобретение видеокамер и жестких дисков в рамках антитеррористических мероприятий в школах и детских садах района. Все школы республики должны быть укомплектованы вахтерами-охранниками и психологами.



По завершении встречи в Хоринском районе Алексей Цыденов отправился в рабочую поездку по Кижингинскому району. Он проверит ход работ строящихся инфраструктурных объектов, посетит социальные учреждения, встретится с жителями района, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



