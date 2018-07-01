Власти Забайкалья помешают жителям Бурятии собирать корни солодки

Россельхознадзор совместно с Читинской таможней договорились усилить досмотр въезжающих в Китай, чтобы остановить массовый сбор корней солодки, сообщила ИА «Чита.Ру» специалист Россельхознадзора Любовь Адеева



Ведомства договорились усилить контроль на пунктах пропуска, тщательнее досматривая всех проезжающих в КНР ‒ как иностранцев, так и россиян.



На территории Забайкальского края добыча корня солодки достигла масштабов эпидемии. Жители региона мешками собирают корни и продают их в Китай из-за большого спроса в традиционной медицине.



- Тот, кто хорошо нагибается, кто трудолюбив, кто в панамке и не боится жары, по 40–50 тысяч рублей зарабатывает за месяц, — говорит глава Улётовского района Сергей Савин.



Заняты таким делом не только местные. Словно паломники, в район огромными группами приезжают жители Бурятии, мешками собирают корни и продают их в Китай из-за большого спроса в традиционной медицине. Копают не только солодку, но и сапожниковию растопыренную, а также луковицы лилий ‒ последние занесены в Красную книгу Забайкалья.

