Россельхознадзор совместно с Читинской таможней договорились усилить досмотр въезжающих в Китай, чтобы остановить массовый сбор корней солодки, сообщила ИА «Чита.Ру» специалист Россельхознадзора Любовь Адеева
Ведомства договорились усилить контроль на пунктах пропуска, тщательнее досматривая всех проезжающих в КНР ‒ как иностранцев, так и россиян.
На территории Забайкальского края добыча корня солодки достигла масштабов эпидемии. Жители региона мешками собирают корни и продают их в Китай из-за большого спроса в традиционной медицине.
- Тот, кто хорошо нагибается, кто трудолюбив, кто в панамке и не боится жары, по 40–50 тысяч рублей зарабатывает за месяц, — говорит глава Улётовского района Сергей Савин.
Заняты таким делом не только местные. Словно паломники, в район огромными группами приезжают жители Бурятии, мешками собирают корни и продают их в Китай из-за большого спроса в традиционной медицине. Копают не только солодку, но и сапожниковию растопыренную, а также луковицы лилий ‒ последние занесены в Красную книгу Забайкалья.
Власти Забайкалья помешают жителям Бурятии собирать корни солодки
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