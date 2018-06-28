По итогам 2017 года в Бурятии выросла добыча полезных ископаемых
Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, отчитываясь в Народном Хурале об итогах работы за год.
- По итогам 2017 года объём промышленного производства Бурятии сократился на 7,8% за счёт снижения на 11% объёма производства обрабатывающих предприятий. При этом выросла добыча полезных ископаемых и наметился рост в секторе энергетики - на 2,8% и 1,7% соответственно, - заявил глава.
В настоящее время в Бурятии ведётся добыча золота, угля, урана, вольфрама, кварцитов, нефрита и сырья для производства строительных материалов.
Добыча полезных ископаемых выросла в Бурятии
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