На подготовку к отопительному сезону в Бурятии потратят 1,2 миллиарда

Из бюджета планируется выделить дополнительные 200 миллионов



Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы Бурятии к отопительному сезону обойдётся в 1,2 млрд рублей. Из них порядка 180 млн рублей предусмотрены республиканским бюджетом, 720 млн рублей – средства предприятий, остальные – местный бюджет и внебюджетные источники, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



При подготовке следующему отопительному сезону будут отремонтированы 61,5 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей, проведен капитальный ремонт 86 котельных и 9 центральных тепловых пунктов. Также будет проведён капитальный ремонт 80 многоквартирных домов, 61 из них находятся в Улан-Удэ.



Во всех районах Бурятии созданы оперативные штабы по подготовке отопительного сезона 2018-2019 годов.



Всего для котельных Бурятии в отопительном сезоне 2018-2019 годов необходимо 750,5 тысяч тонн угля и 20,8 тысяч тонн мазута.



На приобретение угля для всех муниципальных образований республики требуется 1,5 млрд рублей. Почта вся эта сумма предусмотрена в бюджетах самих предприятий ЖКХ и заложена в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.



ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» и АО «Улан-Удэ Энерго» потратят 1,2 млрд рублей.



В настоящее время минстрой Бурятии проводит работы по выделению дополнительных 200 млн рублей на подготовку к отопительному сезону из республиканского бюджета. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного Хурала.



Вся информация о ходе работы стекается в минстрой, который предоставляет данные главе Бурятии Алексею Цыденову.



- Мониторинг хода подготовки отопительного сезона ведёт минстрой Бурятии, а также осуществляет мониторинг завоза топлива в муниципальные образования республики и создания нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона 2018/2019 года, - сказал Сергей Банников, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ. - Особое внимание мы обращаем на своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса, проверку и выдачу паспортов готовности муниципалитетов.









