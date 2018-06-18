Поток китайских туристов как на Байкале, так и в целом по миру уменьшится через десять лет. Об этом журналистам рассказала глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина со ссылкой на экспертные исследования
Она напомнила, что сегодня китайцы составляют большую часть (64%) потока иностранных туристов в Иркутскую область. На втором месте после них корейцы, на третьем – немцы, на четвертом – монголы, которые стали приезжать гораздо чаще после введения безвизового обмена между Россией и Монголией. Далее идут представители других европейских стран и США.
Екатерина Сливина отметила, что сегодня у большинства китайцев улучшилось благосостояние и они поехали по всему миру. Сегодня их много не только на Байкале – даже в европейских странах жалуются на рост цен для местного населения из-за роста спроса на товары со стороны китайских туристов. Однако все это циклично, и предполагается, что столь активно путешествовать жители Поднебесной будут только в течение ближайших десяти лет.
Глава агентства сообщила, что к тому времени новым массовым поставщиком туристов для всего мира может стать Индия. Это наиболее густонаселенная страна после Китая. И хотя сегодня у ее жителей не слишком высокий уровень благосостояния, за десть лет все может измениться, тем более что Индия сегодня очень активно развивается, сообщает ИА «Телеинформ».
Эксперты: Поток китайских туристов на Байкал спадёт через 10 лет
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поток китайских туристов как на Байкале, так и в целом по миру уменьшится через десять лет. Об этом журналистам рассказала глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина со ссылкой на экспертные исследования
В последние годы пик туристического сезона на Байкале сместился с июля на август
Журналисты, блогеры, а также специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к участию в этнотуристических экспедициях «Пути России»
Справедливость восстановила прокуратура
В том числе, для многодетных семей
Продажи выросли почти на 66%
Она будет состоять из 12 пунктов
Алексей Цыденов подвёл итоги плодотворной поездки в Японию
Экономика, 17.06.2018
О богатстве недр и инвестиционном потенциале региона порталу Fertilizer Daily рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
Экономика, 17.06.2018
Последние шесть лет стали временем самого активного строительства за всю историю современной России
Берегоукрепительное сооружение в прибрежной зоне Байкала в районе поселка Листвянка Иркутского района планируется построить к зиме 2021 года
Продолжается сезонное снижение цен на яйцо на 1,82 рублей
Это рост за прошедшую неделю
В республике увеличивается численность вредителей - нестадных саранчовых, грызунов
Вместо них возведут многоэтажки