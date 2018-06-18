Эксперты: Поток китайских туристов на Байкал спадёт через 10 лет

Поток китайских туристов как на Байкале, так и в целом по миру уменьшится через десять лет. Об этом журналистам рассказала глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина со ссылкой на экспертные исследования



Она напомнила, что сегодня китайцы составляют большую часть (64%) потока иностранных туристов в Иркутскую область. На втором месте после них корейцы, на третьем – немцы, на четвертом – монголы, которые стали приезжать гораздо чаще после введения безвизового обмена между Россией и Монголией. Далее идут представители других европейских стран и США.



Екатерина Сливина отметила, что сегодня у большинства китайцев улучшилось благосостояние и они поехали по всему миру. Сегодня их много не только на Байкале – даже в европейских странах жалуются на рост цен для местного населения из-за роста спроса на товары со стороны китайских туристов. Однако все это циклично, и предполагается, что столь активно путешествовать жители Поднебесной будут только в течение ближайших десяти лет.



Глава агентства сообщила, что к тому времени новым массовым поставщиком туристов для всего мира может стать Индия. Это наиболее густонаселенная страна после Китая. И хотя сегодня у ее жителей не слишком высокий уровень благосостояния, за десть лет все может измениться, тем более что Индия сегодня очень активно развивается, сообщает ИА «Телеинформ».

