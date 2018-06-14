Власти Иркутской области обещают вывести турбизнес на новый уровень

Правительство региона планирует развивать не только туризм на Байкале



Турбизнес Южного Прибайкалья должен выйти на новый уровень в 2018 год, заявила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина во время торжественного открытия турсезона в городе Байкальск Слюдянского района. На базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» прошёл фестиваль «Территория лета». На площадке прошли мастер-классы от областных мастеров современного искусства, ярмарка товаров и сувениров, дегустация сибирских блюд, детские развлечения, концерт местных коллективов. Всем гостям праздника были презентованы возможности турбизнеса в Слюдянском районе, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Турбизнес Южного Прибайкалья должен выйти на новый уровень в 2018 году. Этому предшествовала большая работа местных и областных властей. По поручению губернатора Сергея Левченко выделено 124,4 млн рублей из регионального бюджета для создания инфраструктуры на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала». Муниципалитеты стали регулярно проводить праздники, создавать новые, хорошие традиции, – рассказала Екатерина Сливина.



Политика нацелена на увеличение продолжительности сезона, привлечение туристов не только летом. Так, в этом году впервые прошёл фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала», осенью пользуются спросом фототуры, круглый год можно попробовать пирог с ягодами и чай с кедровым молочком, которые представляют Южное Прибайкалье на Вкусной карте России.



– Мы – единственная ОЭЗ в России, где региональное правительство выделило деньги на инфраструктурный проект, – отметил руководитель ОЭЗ «Ворота Байкала» Сергей Иванов. – Такое участие регионального бюджета – своеобразный знак качества для инвесторов.



Проект туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала», который вошёл в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Общая стоимость обеспечивающей инфраструктуры проекта составляет 4,1 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей - за счёт средств федерального бюджета, 1 млрд рублей - за счет средств региональной казны. Эти средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения.



