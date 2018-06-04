Минтуризма Бурятии подписало соглашение с Российской гостиничной ассоциацией

Сегодня в рамках пятого юбилейного форума гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство» министерство туризма Бурятии подписало соглашение о сотрудничестве в повышении качества гостиничных услуг и гостиничного продукта с Российской гостиничной ассоциацией.По данным региональной статистики, за прошлый год Бурятию посетило 430 тысяч туристов. Они оставили в республике около 2,5 миллиарда рублей.- Это нормально с учётом того номерного фонда, который у нас сейчас есть. У нас максимальная загрузка в летний период составляет около 70-80%. В межсезонье, конечно же, она не такая высокая, как нам бы хотелось иметь. Поэтому мы сегодня работаем над развитием событийного туризма, над расширением сезона туристского, над развитием деловой активности региона. Чем больше здесь будет проводится деловых форумов, мероприятий, чем больше мы будем о себе рассказывать, продвигать, тем больше к нам будет приезжать туристов, - прокомментировала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.Тем более что по закону теперь для гостиниц станет обязательной сертификация. С 1 июля 2019 года нельзя будет работать без наличия классификации гостиницам свыше 50-ти номеров, с 1 января 2020 года – с номерным фондом более 15-ти номеров, с 1 января 2021-го года – все средства размещения.