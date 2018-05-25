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Животноводы Бурятии поучаствуют в выставке племенных овец и коз

Животноводы Бурятии поучаствуют в выставке племенных овец и коз
Экономика,  Фото:pixabay.com
Бурятию на выставке представят 6 лучших овцеводческих хозяйств региона 

С 5 по 8 июня на территории Забайкальского края пройдёт XV межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. В мероприятии запланировано участие представителей министерства сельского хозяйства России, Национального Союза овцеводов, селекционеров племенных хозяйств, учёных, делегаций Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Алтай. 
 
Бурятию на выставке представят 6 лучших овцеводческих хозяйств региона, подготовлено более 60 голов выставочных животных. СПК «Иро» и ООО «Надежда» представят овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы, ООО «Шибертуй» и СПК «Ульдурга» покажут овец породы буубэй, ООО «АПО Кяхтинское» привезут на выставку монгольскую породу овец. ООО «Бурятская овца» презентует бурятскую полугрубошерстную овцу. 
 
Также в выставке примут участие перерабатывающие предприятия республики, чтобы заключить здесь договоры на поставку шерсти, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.  
 
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