Животноводы Бурятии поучаствуют в выставке племенных овец и коз

Бурятию на выставке представят 6 лучших овцеводческих хозяйств региона
С 5 по 8 июня на территории Забайкальского края пройдёт XV межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. В мероприятии запланировано участие представителей министерства сельского хозяйства России, Национального Союза овцеводов, селекционеров племенных хозяйств, учёных, делегаций Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Алтай.
Бурятию на выставке представят 6 лучших овцеводческих хозяйств региона, подготовлено более 60 голов выставочных животных. СПК «Иро» и ООО «Надежда» представят овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы, ООО «Шибертуй» и СПК «Ульдурга» покажут овец породы буубэй, ООО «АПО Кяхтинское» привезут на выставку монгольскую породу овец. ООО «Бурятская овца» презентует бурятскую полугрубошерстную овцу.
Также в выставке примут участие перерабатывающие предприятия республики, чтобы заключить здесь договоры на поставку шерсти, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.
Бурятию на выставке представят 6 лучших овцеводческих хозяйств региона
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