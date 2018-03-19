Сибиряки стали реже ввозить автомобили из-за границы

В 2017 году в регионе деятельности Сибирского таможенного управления сохранялась тенденция к снижению общего количества выданных паспортов транспортных средств физическим лицам
Так, было выдано 865 ПТС, что на 39% меньше, чем в 2016 году.
Это снижение обусловлено требованием технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в части укомплектования ввозимых с 2017 года единичных транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных служб.
Вместе с тем, количество ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами, в 2017 году выросло на 144,8%. Так, в 2017 году было выдано 2605 ПТС.
Кроме того, существенно уменьшилось и количество временно ввезённых транспортных средств. Наибольшее количество было временно ввезено через Бурятскую и Алтайскую таможни из Монголии. Также активно автомобили временно ввозились через Тывинскую и Читинскую таможни.
При этом, количество правонарушений, связанных с временным ввозом транспортных средств физическими лицами остаётся на высоком уровне. При осуществлении таможенными органами СТУ было возбуждено более 100 дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
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