Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке

В столице Приморья завершился турнир по спортивной борьбе



С 25 по 26 мая во Владивостоке на острове Русский прошёл XXIV всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора ДВФУ. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 13 регионов нашей страны.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, в турнире участвовали борцы из Бурятии. Спортсменам республики удалось завоевать 12 медалей соревнований. Также награды завоевали атлеты из Иркутской области и Забайкалья.



Мужчины



Весовая категория до 57 кг

Эрдынеев Пурбо (Бурятия) – золото

Дашидондуков Аркадий (Бурятия) – серебро

Бужгиров Павел (Иркутская область) – бронза



Весовая категория до 61 кг

Гонжапов Бэлигто (Бурятия) – золото

Хангалов Константин (Иркутская область) – серебро

Цыренов Жаргал (Бурятия – Забайкальский край) – бронза



Весовая категория до 65 кг

Тапхаров Андрей (Иркутская область) – золото

Доржиев Александр (Бурятия - Забайкальский край) – серебро

Чойжижапов Жаргал (Иркутская область) – бронза



Весовая категория до 70 кг

Гомбоев Батор (Бурятия) – золото

Мычалкин Станислав (Иркутская область) – бронза



Весовая категория до 74 кг

Цыденов Цыден (Бурятия) – серебро

Норбосамбуев Баярто (Бурятия - Забайкальский край) – бронза



Весовая категория до 79 кг

Цыдеев Амгалан (Бурятия) – золото

Жаргалов Балдан (Бурятия - Забайкальский край) – бронза



Весовая категория до 86 кг

Бадмаев Сергей (Иркутская область) – бронза



Весовая категория до 125 кг

Толдиев Ахмед (Иркутская область) – бронза



Женщины

Весовая категория до 53 кг: Адалия Арсеньева (Бурятия) – бронза

Весовая категория до 55 кг: Людмила Харченко (Иркутская область) – золото

Весовая категория до 59 кг: Эржэма Жамсаранова (Бурятия) - золото

