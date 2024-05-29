29 мая

28 мая

Популярное

Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке

Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке
Общество,  Фото:пресс-служба ДВФУ
В столице Приморья завершился турнир по спортивной борьбе

С 25 по 26 мая во Владивостоке на острове Русский прошёл XXIV всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора ДВФУ. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 13 регионов нашей страны.

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, в турнире участвовали борцы из Бурятии. Спортсменам республики удалось завоевать 12 медалей соревнований. Также награды завоевали атлеты из Иркутской области и Забайкалья.

Мужчины

Весовая категория до 57 кг
Эрдынеев Пурбо (Бурятия) – золото
Дашидондуков Аркадий (Бурятия) – серебро
Бужгиров Павел (Иркутская область) – бронза

Весовая категория до 61 кг
Гонжапов Бэлигто (Бурятия) – золото
Хангалов Константин (Иркутская область) – серебро
Цыренов Жаргал (Бурятия – Забайкальский край) – бронза

Весовая категория до 65 кг
Тапхаров Андрей (Иркутская область) – золото
Доржиев Александр (Бурятия - Забайкальский край) – серебро
Чойжижапов Жаргал (Иркутская область) – бронза

Весовая категория до 70 кг
Гомбоев Батор (Бурятия) – золото
Мычалкин Станислав (Иркутская область) – бронза

Весовая категория до 74 кг
Цыденов Цыден (Бурятия) – серебро
Норбосамбуев Баярто (Бурятия - Забайкальский край) – бронза

Весовая категория до 79 кг
Цыдеев Амгалан (Бурятия) – золото
Жаргалов Балдан (Бурятия - Забайкальский край) – бронза

Весовая категория до 86 кг
Бадмаев Сергей (Иркутская область) – бронза

Весовая категория до 125 кг
Толдиев Ахмед (Иркутская область) – бронза

Женщины
Весовая категория до 53 кг: Адалия Арсеньева (Бурятия) – бронза
Весовая категория до 55 кг: Людмила Харченко (Иркутская область) – золото
Весовая категория до 59 кг: Эржэма Жамсаранова (Бурятия) - золото
Бурятия спорт вольная борьба женская борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбран лучший музыкальный проект Дальнего Востока
В Улан-Удэ выбран лучший музыкальный проект Дальнего Востока
Общество, 29.05.2024
Победу праздновал якутский исполнитель
В районе Бурятии ввели запрет на охоту
В районе Бурятии ввели запрет на охоту
Общество, 29.05.2024
Ограничения введены из-за лесных пожаров
Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России
Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России
Общество, 29.05.2024
Сборная республики выиграла второе общекомандное место
Бурятские рукопашники выиграли награды международного турнира
Бурятские рукопашники выиграли награды международного турнира
Общество, 29.05.2024
Соревнования стран СНГ по АРБ завершились в Киргизии
Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке
Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке
Общество, 29.05.2024
В столице Приморья завершился турнир по спортивной борьбе
Улан-удэнцы выступили против сокращённой пятницы для женщин
Улан-удэнцы выступили против сокращённой пятницы для женщин
Общество, 29.05.2024
Они считают, что офисные работницы в этот день всё равно «не занимаются делом»
Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 29.05.2024
Решение приняли депутаты горсовета
В Бурятии лесники помогли с дровами семье участника СВО
В Бурятии лесники помогли с дровами семье участника СВО
Общество, 29.05.2024
Они заготовили и доставили близким бойца три кубометра топлива
В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»
В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»
Общество, 29.05.2024
Общественники заявили, что такого безобразия в 21 веке быть не должно

В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
Общество, 29.05.2024
Урок прошёл в Заиграевском районе
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
Общество, 29.05.2024
С ними не спешили заключать трудовые договора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^