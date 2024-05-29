В столице Приморья завершился турнир по спортивной борьбе
С 25 по 26 мая во Владивостоке на острове Русский прошёл XXIV всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора ДВФУ. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 13 регионов нашей страны.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, в турнире участвовали борцы из Бурятии. Спортсменам республики удалось завоевать 12 медалей соревнований. Также награды завоевали атлеты из Иркутской области и Забайкалья.
Мужчины
Весовая категория до 57 кг
Эрдынеев Пурбо (Бурятия) – золото
Дашидондуков Аркадий (Бурятия) – серебро
Бужгиров Павел (Иркутская область) – бронза
Весовая категория до 61 кг
Гонжапов Бэлигто (Бурятия) – золото
Хангалов Константин (Иркутская область) – серебро
Цыренов Жаргал (Бурятия – Забайкальский край) – бронза
Весовая категория до 65 кг
Тапхаров Андрей (Иркутская область) – золото
Доржиев Александр (Бурятия - Забайкальский край) – серебро
Чойжижапов Жаргал (Иркутская область) – бронза
Весовая категория до 70 кг
Гомбоев Батор (Бурятия) – золото
Мычалкин Станислав (Иркутская область) – бронза
Весовая категория до 74 кг
Цыденов Цыден (Бурятия) – серебро
Норбосамбуев Баярто (Бурятия - Забайкальский край) – бронза
Весовая категория до 79 кг
Цыдеев Амгалан (Бурятия) – золото
Жаргалов Балдан (Бурятия - Забайкальский край) – бронза
Весовая категория до 86 кг
Бадмаев Сергей (Иркутская область) – бронза
Весовая категория до 125 кг
Толдиев Ахмед (Иркутская область) – бронза
Женщины
Весовая категория до 53 кг: Адалия Арсеньева (Бурятия) – бронза
Весовая категория до 55 кг: Людмила Харченко (Иркутская область) – золото
Весовая категория до 59 кг: Эржэма Жамсаранова (Бурятия) - золото
Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке
Общество, Фото:
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