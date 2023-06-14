14 июня

13 июня

Популярное
ERID: LdtCK2zcv

«МегаФон Облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс

«МегаФон Облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс
Бизнес,  Фото:pixabay.com
МегаФон предоставил виртуальную инфраструктуру институту развития образования Свердловской области. Преподаватели, сотрудники и слушатели образовательного учреждения получили дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде

Для обеспечения дистанционной работы в институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учётом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.

Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путём интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются МегаФоном по сервисной модели.

- Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных. Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика, - говорит Александр Осипов, директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона.

«МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учётные записи студентов и преподавателей надёжно защищены. Надёжность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищённости персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам.

Облачная экосистема МегаФона включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО и включает более 25 услуг актуальных для бизнеса и государства.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560. Erid: LdtCK2zcv
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«МегаФон Облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс
«МегаФон Облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс
Бизнес, 14.06.2023
МегаФон предоставил виртуальную инфраструктуру институту развития образования Свердловской области
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за дыма от шашлыков
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за дыма от шашлыков
Бизнес, 14.06.2023
Кафе не будет работать до 90 суток
S7 возобновила рейсы между Улан-Удэ и Иркутском
S7 возобновила рейсы между Улан-Удэ и Иркутском
Бизнес, 14.06.2023
Полёты будут выполнять четыре раза в неделю
В Бурятии построят новые модульные отели на 200 номеров
В Бурятии построят новые модульные отели на 200 номеров
Бизнес, 14.06.2023
Республика снова выиграла федеральный грант на эти цели
Прокуратура Бурятии внесла представление директору «ЭкоАльянса»
Прокуратура Бурятии внесла представление директору «ЭкоАльянса»
Бизнес, 14.06.2023
После этого сельчанам сделали перерасчёт
В ТОР «Бурятия» стартует строительство животноводческого комплекса
В ТОР «Бурятия» стартует строительство животноводческого комплекса
Бизнес, 13.06.2023
Новый резидент планирует производить до 2,2 тыс. тонн говядины для внутреннего рынка
В Бурятии в котлетах «Особые» нашли антибиотики
В Бурятии в котлетах «Особые» нашли антибиотики
Бизнес, 13.06.2023
Производитель полуфабрикатов получил предостережение

В Улан-Удэ кафе прикрыли за грубое нарушение санитарных норм
В Улан-Удэ кафе прикрыли за грубое нарушение санитарных норм
Бизнес, 13.06.2023
Нарушения вскрыла проверка прокуратуры
В Бурятии организацию обязали купить работникам фартуки и халаты
В Бурятии организацию обязали купить работникам фартуки и халаты
Бизнес, 13.06.2023
Прокуратура внесла представление руководителю организации
В Бурятии нерпа-центр получил бессрочную лицензию на работу
В Бурятии нерпа-центр получил бессрочную лицензию на работу
Бизнес, 09.06.2023
Документ предоставили на основании успешно пройденной проверки
МегаФон модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии
МегаФон модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии
Бизнес, 08.06.2023
В Баргузине оператор модернизировал базовую станцию и усилил LTE-покрытие на всей территории села
В Бурятии пройдёт форум «Женский стиль»
В Бурятии пройдёт форум «Женский стиль»
Бизнес, 08.06.2023
Приглашаем женщин, имеющих бизнес до одного года или только планирующих начать предпринимательскую деятельность, на 10-дневный форум «Женский стиль»
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 1,2 млн
Бизнес, 08.06.2023
Оператор пропустил звонки с подменного номера
Россияне теряют интерес к криптовалютам: в 2023 году трафик на криптокошельки упал на 35%
Россияне теряют интерес к криптовалютам: в 2023 году трафик на криптокошельки упал на 35%
Бизнес, 06.06.2023
Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошёл на спад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^