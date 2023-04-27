В Бурятии появилось более полусотни мест для забоя скота

Фермеры приступили к их обустройству с приходом весны
К их обустройству фермеры активно приступили с приходом весны. В ветеринарную службу направили уже около сотни соответствующих обращений, более половины их которых зарегистрировали, а оставшиеся отправили на доработку. Работа в этом направлении продолжается. Оптимальное количество – по одному такому месту в каждом сельском поселении.
Ранее в управлении ветеринарии пояснили, какие требования предъявляются к объектам для убоя сельскохозяйственных животных. Помимо специальных пунктов, делать это можно в помещениях, где соблюдаются все гигиенические и ветеринарно-санитарные правила, «исключающие загрязнение туш».
- Пол в помещении должен быть забетонирован или покрыт водонепроницаемым материалами, чтобы исключить проникновение загрязнённых вод в почву, а стены – покрыты материалом, подвергающимся мойке и дезинфекции, – отметили в ведомстве.
Обязательно и наличие воды в таком помещении, а ещё – площадки для разделки туши, ёмкостей для сбора биологических отходов и моющих и дезинфицирующих средств.
- На убой может направляться только здоровый скот с ветеринарными сопроводительными документами, поступивший из мест с благополучной эпизоотической ситуацией, – добавили в управлении. – Все животные должны быть идентифицированы и пройти осмотр ветеринарного врача.
Место для убоя нужно зарегистрировать в ВетИС «Цербер». Для этого достаточно подать соответствующее заявление в районную ветеринарную станцию.
- Пол в помещении должен быть забетонирован или покрыт водонепроницаемым материалами, чтобы исключить проникновение загрязнённых вод в почву, а стены – покрыты материалом, подвергающимся мойке и дезинфекции, – отметили в ведомстве.
Обязательно и наличие воды в таком помещении, а ещё – площадки для разделки туши, ёмкостей для сбора биологических отходов и моющих и дезинфицирующих средств.
- На убой может направляться только здоровый скот с ветеринарными сопроводительными документами, поступивший из мест с благополучной эпизоотической ситуацией, – добавили в управлении. – Все животные должны быть идентифицированы и пройти осмотр ветеринарного врача.
Место для убоя нужно зарегистрировать в ВетИС «Цербер». Для этого достаточно подать соответствующее заявление в районную ветеринарную станцию.