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В Бурятии появилось более полусотни мест для забоя скота

В Бурятии появилось более полусотни мест для забоя скота
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фермеры приступили к их обустройству с приходом весны

В Бурятии зарегистрировали уже 58 помещений для забоя скота. Об этом сообщили в республиканском управлении ветеринарии. Там напомнили об изменениях в ветеринарном законодательстве, согласно которым для продажи мяса на рынки теперь достаточно обеспечить его выход с так называемых иных мест убоя

К их обустройству фермеры активно приступили с приходом весны. В ветеринарную службу направили уже около сотни соответствующих обращений, более половины их которых зарегистрировали, а оставшиеся отправили на доработку. Работа в этом направлении продолжается. Оптимальное количество – по одному такому месту в каждом сельском поселении.

Ранее в управлении ветеринарии пояснили, какие требования предъявляются к объектам для убоя сельскохозяйственных животных. Помимо специальных пунктов, делать это можно в помещениях, где соблюдаются все гигиенические и ветеринарно-санитарные правила, «исключающие загрязнение туш».

- Пол в помещении должен быть забетонирован или покрыт водонепроницаемым материалами, чтобы исключить проникновение загрязнённых вод в почву, а стены – покрыты материалом, подвергающимся мойке и дезинфекции, – отметили в ведомстве.

Обязательно и наличие воды в таком помещении, а ещё – площадки для разделки туши, ёмкостей для сбора биологических отходов и моющих и дезинфицирующих средств.

- На убой может направляться только здоровый скот с ветеринарными сопроводительными документами, поступивший из мест с благополучной эпизоотической ситуацией, – добавили в управлении. – Все животные должны быть идентифицированы и пройти осмотр ветеринарного врача.

Место для убоя нужно зарегистрировать в ВетИС «Цербер». Для этого достаточно подать соответствующее заявление в районную ветеринарную станцию.


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