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В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота

В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота
Бизнес,  Фото:управление ветеринарии
На него можно отправлять только здоровых сельхозживотных

В управлении ветеринарии Бурятии рассказали, какие требования предъявляются к объектам для убоя сельскохозяйственных животных. Помимо специальных пунктов, делать это можно в помещениях, где соблюдаются все гигиенические и ветеринарно-санитарные правила, «исключающие загрязнение туш».

- Пол в помещении должен быть забетонирован или покрыт водонепроницаемым материалами, чтобы исключить проникновение загрязнённых вод в почву, а стены – покрыты материалом, подвергающимся мойке и дезинфекции, – пояснили в ведомстве.
 
Обязательно и наличие воды в таком помещении, а ещё – площадки  для разделки туши, ёмкостей для сбора биологических отходов и моющих и дезинфицирующих средств.


- На убой может направляться только здоровый скот с ветеринарными сопроводительными документами, поступивший из мест с благополучной эпизоотической ситуацией, – добавили в управлении. – Все животные должны быть идентифицированы и пройти осмотр ветеринарного врача.

Место для убоя нужно зарегистрировать в ВетИС «Цербер». Для этого достаточно подать соответствующее заявление в районную ветеринарную станцию.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в силу вступили новые ветеринарные правила, согласно которым учреждения социальной сферы должны обеспечивать мясом исключительно через убойные пункты. Сразу три таких появятся в Кижингинском районе. 


убой скот

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