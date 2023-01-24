В Бурятии назвали требования к местам для убоя скота

На него можно отправлять только здоровых сельхозживотных







- Пол в помещении должен быть забетонирован или покрыт водонепроницаемым материалами, чтобы исключить проникновение загрязнённых вод в почву, а стены – покрыты материалом, подвергающимся мойке и дезинфекции, – пояснили в ведомстве.



Обязательно и наличие воды в таком помещении, а ещё – площадки для разделки туши, ёмкостей для сбора биологических отходов и моющих и дезинфицирующих средств.







- На убой может направляться только здоровый скот с ветеринарными сопроводительными документами, поступивший из мест с благополучной эпизоотической ситуацией, – добавили в управлении. – Все животные должны быть идентифицированы и пройти осмотр ветеринарного врача.



Место для убоя нужно зарегистрировать в ВетИС «Цербер». Для этого достаточно подать соответствующее заявление в районную ветеринарную станцию.







Ранее «Байкал-Daily» сообщал , что в силу вступили новые ветеринарные правила, согласно которым учреждения социальной сферы должны обеспечивать мясом исключительно через убойные пункты. Сразу три таких появятся в Кижингинском районе.









В управлении ветеринарии Бурятии рассказали, какие требования предъявляются к объектам для убоя сельскохозяйственных животных. Помимо специальных пунктов, делать это можно в помещениях, где соблюдаются все гигиенические и ветеринарно-санитарные правила, «исключающие загрязнение туш».