В Улан-Удэ ищут владельцев незаконно установленных рекламных конструкций

Их попросили явиться в мэрию
Сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ обнаружили несколько рекламных конструкций, установленных в городе без разрешения. Одна из них находится на нулевом километре Спиртзаводского тракта – в 200 метрах от автозаправочной станции.
Ещё две расположены на улице Жердева – вблизи зданий № 8а/2 и № 2д (над въездом к караоке).
Владельцев этих конструкций попросили явиться в комитет по архитектуре (на улице Бабушкина, 25, кабинет 405) в течение десяти рабочих дней, а тех, кто обладает какой-либо информацией о них – сообщить об этом по номеру 8 (3012) 23-02-77.
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