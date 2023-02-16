В Улан-Удэ предрекли повышение цен на вывоз нечистот

Он может подорожать из-за закрытия точки для слива ЖБО







Движение транспорта из-за этого перекроют, и подъехать к сливной станции после уже не получится, рассказали в МУП «Водоканал». Там предупредили, что ситуацией могут воспользоваться некоторые частники, оказывающие ассенизаторские услуги.



- О повышении цен на них вполне могут заявить работающие на себя частники, апеллируя тем, что расстояние на вывоз жидких отходов увеличивается, – отметили на предприятии.



Там напомнили, что подобное уже произошло в декабре 2021-го после закрытия небезопасных сливных.



- Цены на приём стоков в централизованную канализацию останутся прежними. Они соответствуют тарифу, установленному РСТ – 34 рубля 13 копеек за кубометр, – подчеркнул главный инженер «Водоканала» Сергей Иванов.



Впрочем, сейчас рассматривается вопрос об открытии временной точки для ЖБО, пока идёт ремонт тепломагистрали. Предположительно, её оборудуют в микрорайоне Стеклозавод рядом с правобережными очистными сооружениями.





Всего в столице Бурятии есть пять мест для сброса содержимого выгребных ям. Они находятся на улице Левченко (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, на Полигоне и в 110-м квартале. Раньше в Улан-Удэ было восемь таких точек.





Однако две из них – на улице Мунгонова в микрорайоне Восточный и в посёлке Таежный – не соответствовали нормам законодательства и необходимой охранной зоны. При каких-либо непредвиденных ситуациях это могло привести к выходу сточных вод и нанести серьёзный урон окружающей среде. Их закрыли год назад. Ещё одна – на Полигоне – перестала работать незадолго до наступления 2022-го. Однако некоторые водители «вакуумок» продолжают избавляться от нечистот где придётся.





С 20 февраля в столице Бурятии временно прекратит работу одна из точек для приёма жидких бытовых отходов (ЖБО). Она находится на улице Левченко. Причина – ремонт теплотрассы, который запланировали в «ТГК-14».