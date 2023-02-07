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Свой человек: В столице Бурятии появилась необычная услуга

Свой человек: В столице Бурятии появилась необычная услуга
Бизнес, 
Хорошо знающие город улан-удэнцы зарабатывают на занятых и ленивых земляках

В местном паблике  zloi_03 во «ВКонтакте» уже второй день увлечённо обсуждают предложение, размещённое на популярном сайте бесплатных объявлений. Называется услуга «Свой человек». Одна из жительниц бурятской столицы (а судя по отзывам, это именно девушка) за тысячу рублей помогает землякам решать срочные вопросы «в кратчайшие сроки», если сами они не в состоянии сделать это по каким-то причинам.


«Свой человек» готов отправить груз или посылку любой транспортной компанией, купить любую необходимую запчасть, деталь или изделие, что-то узнать, выяснить, забронировать или получить, отвезти-привезти, съездить в определённое место по объявлению и «объективно оценить» автомобиль, квартиру или дом.
 
Интернет-пользователи рассуждают, насколько подобные услуги вообще востребованы в Улан-Удэ. Одни хвалят автора объявления за предприимчивость, другие заявили, что это просто «курьер на максималках». Это не единственное такое предложение на сайте. Там есть ещё два: тоже от девушки и от мужчины и за меньшую плату – от 500 рублей за поручение.

- Если у вас неотложные дела и на них нет времени, или нет возможности тратить деньги на дорогу, то это не проблема. Выполню все ваши поручения в кратчайшие сроки – независимо оттого, из какого вы региона. Можете решить все дела в Улан-Удэ, не выезжая за пределы своего города, – пишет ещё один «свой человек».

Примерно такие же расценки в соседнем Иркутске, а вот в Чите за подобные услуги просят минимум тысячу рублей. 
услуги интернет

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