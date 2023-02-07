Свой человек: В столице Бурятии появилась необычная услуга

Хорошо знающие город улан-удэнцы зарабатывают на занятых и ленивых земляках
«Свой человек» готов отправить груз или посылку любой транспортной компанией, купить любую необходимую запчасть, деталь или изделие, что-то узнать, выяснить, забронировать или получить, отвезти-привезти, съездить в определённое место по объявлению и «объективно оценить» автомобиль, квартиру или дом.
Интернет-пользователи рассуждают, насколько подобные услуги вообще востребованы в Улан-Удэ. Одни хвалят автора объявления за предприимчивость, другие заявили, что это просто «курьер на максималках». Это не единственное такое предложение на сайте. Там есть ещё два: тоже от девушки и от мужчины и за меньшую плату – от 500 рублей за поручение.
- Если у вас неотложные дела и на них нет времени, или нет возможности тратить деньги на дорогу, то это не проблема. Выполню все ваши поручения в кратчайшие сроки – независимо оттого, из какого вы региона. Можете решить все дела в Улан-Удэ, не выезжая за пределы своего города, – пишет ещё один «свой человек».
Примерно такие же расценки в соседнем Иркутске, а вот в Чите за подобные услуги просят минимум тысячу рублей.