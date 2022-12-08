Россияне смогут со скидками летать на Байкал из Москвы

Авиабилеты из российской столицы в Улан-Удэ будут продавать всего за 4 тысячи
Билеты со скидками доступны для молодёжи (до 23 лет включительно), женщин от 55-ти и мужчин старше 60-ти, а также для людей с инвалидностью и многодетных семей.
- Если вам до 23 или больше 55 лет и а вы ещё ни разу не были на Байкале, то эта информация для вас, – написал руководитель воздушной гавани в своём telegram-канале.
Он рассказал, что нужно знать желающим побывать на священном озере.
- Уникальный прозрачный лёд на Байкале встаёт в марте. Пик курортного сезона – в августе, а на пляжах со стороны Бурятии можно купаться и загорать, – подчеркнул Дмитрий Гармаев
У молодёжи и пенсионеров есть возможность приобрести билеты на официальном сайте авиакомпании, а все остальные (инвалиды и многодетные) смогут купить их в офисах продаж при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к одной из этих категорий.
Как сообщал «Байкал-Daily», Smartavia открыла авиасообщение между бурятской и российской столицами три года назад. Это стало возможным после включения региона в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Бурятии выделили дополнительные субсидии на авиаперевозки – порядка двух с половиной миллиардов рублей, что и привлекло нового перевозчика. Первый рейс из Улан-Удэ в Москву отправился 19 июня 2019-го.