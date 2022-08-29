Улан-удэнцы выстроились в очереди, прощаясь с H&M





Для допуска в магазин ввели пропускной режим, чтобы избежать давки. Внутрь охрана запускала только небольшими группами. Среди покупателей магазина были взрослые мужчины и женщины, девушки и парни, женщины с детьми-подростками. Кстати, одежды, обуви и аксессуаров в магазине было достаточно, так что, вероятно, все желающие смогли совершить покупки.











