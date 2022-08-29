Улан-удэнцы выстроились в очереди, прощаясь с H&M

В воскресенье, 28 августа, в Улан-Удэ вновь открылся уходящий из России магазин шведского бренда H&M. Продажи стартовали в 10 утра, и к этому времени уже выстроилась огромная очередь из желающих приобрести товары.
Для допуска в магазин ввели пропускной режим, чтобы избежать давки. Внутрь охрана запускала только небольшими группами. Среди покупателей магазина были взрослые мужчины и женщины, девушки и парни, женщины с детьми-подростками. Кстати, одежды, обуви и аксессуаров в магазине было достаточно, так что, вероятно, все желающие смогли совершить покупки.
Подобные аншлаги были и в других городах страны, где вновь открылись магазины этого бренда. В частности, покупатели выстраивались в очереди в Тюмени, Иркутске, Новосибирске, Москве и других городах.
Решение о временном прекращении работы в России сеть приняла ещё 2 марта после начала спецоперации на Украине. Украине. Магазин в Улан-Удэ тогда тоже перестал работать. 18 июля ретейлер объявил о том, что решил уйти из России. Полное сворачивание бизнеса H&M объяснила проблемами с ведением работы и нестабильной политической ситуацией. «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — заявила гендиректор Хелена Хельмерссон.
Компания работает в России с 2009 года. Согласно годовому отчёту H&M на конец 2021 года, в стране у группы было открыто 168 магазинов.