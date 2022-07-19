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Улан-Удэ лишится H&M

Улан-Удэ лишится H&M
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компания заявила об окончательном уходе из России

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об окончательном уходе из России, сообщает РИА Новости. 

- H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, 18 июля компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране, - говорится в сообщении шведской компании, опубликованном в понедельник.

Это означает, что все магазины H&M в стране (физические и интернет-магазин) будут закрыты. Значит, будет ликвидирован и магазин, который работал в Улан-Удэ в ТЦ «Пионер».

Однако перед окончательной ликвидацией магазины временно откроют для распродажи оставшихся товаров. Ожидается, что случится это с 1 августа.

Работу в России сеть магазинов приостановила ещё в марте в связи со спецоперацией на Украине. Тогда же был закрыт филиал торговой сети в Улан-Удэ. 


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