H&M приостановил продажи в Улан-Удэ из-за ситуации на Украине

H&M объявила о временной приостановке продаж в России



Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.



- H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег, — говорится в заявлении.



В компании отметили, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами.



Закрыли продажи в России компании Apple и Nike. На сайте Apple при выборе товара сообщается, что в настоящее время он недоступен. Также сайт H&M недоступен для потребителей.



Звонок в магазин в Улан-Удэ подтвердил, что филиал не работает.

