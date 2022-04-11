В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка

Необычная тарбагатайская ферма получила бессрочную лицензию
6 апреля Россельхознадзор принял решение о выдаче зоопарку «Страусиная ферма» ИП Дмитриева бессрочной лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Эта страусиная ферма находится в Тарбагатайском районе Бурятии.
- Документ выдан на основании результатов успешно проведённой оценки на соответствие лицензионным требованиям. Информация о лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Это четвёртая лицензия, полученная в Бурятии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья, зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд» и зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных».
Отметим, в Иркутской области бессрочную лицензию Россельхознадзора получили 10 из 12 зарегистрированных зоологических организаций. Это Иркутский нерпинарий «Аквариум Байкальской нерпы», Байкальский музей Иркутского научного центра, Иркутский государственный цирк, Иркутский ботанический сад, Сибирский зоопарк, Иркутский зоосад «Дом природы» и Иркутский центр помощи животным «Зоогалерея», «Общество любителей животных «Конный мир» (Братск), Братский городской музей истории освоения Ангары и Усть-Илимский экзотариум «Центр живой природы».
С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается и влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.
«Байкал-Daily» рассказывал о страусиной ферме Ирины и Алексея Дмитриевых. Изначально супруги разводили кроликов, затем начали заниматься лошадьми, свиньями, курицами. А в январе 2015 года семья привезла в Бурятию первого страусёнка. С тех на ферме стали появляться новые африканские страусы и австралийские эму. Помимо страусов и эму, на ферме есть ещё много других животных. Для посетителей здесь проводят экскурсии.
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
Бизнес, Фото:
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