В Бурятии на страусиной ферме дождались первых птенцов австралийских эму

Пять лет назад в Тарбагатайский район привезли первого страусёнка, а теперь уникальная страусиная ферма разрослась

Несколько лет назад в Бурятии в селе Верхний Саянтуй появилась первая страусиная ферма. Её открыли семья Алексея и Ирины Дмитриевых. Изначально супруги разводили кроликов. Позже начали заниматься лошадьми, свиньями и различными курами, с трудновыговариваемыми названиями пород. В январе 2015 года семья привезла в Бурятию первого страусёнка.- До 80-х годов они относились к отряду страусообразных. Даже сейчас на детских кубиках на букву «С» нарисован эму, хотя он относится к отряду казуарообразных и называются просто птицы эму, - поправляет журналистов Ирина Дмитриева.На сегодняшний день на ферме уже четыре африканских страуса и четыре австралийских эму. Две последние птицы вылупились в Бурятии. Это случилось в прошлом году.- Африканских страусов ещё пока не вывели. Просто у страусов ещё нет половой зрелости, ещё нет яиц. Как будут яйца, так появятся наши бурятские страусы, - рассказывает Алексей Дмитриев.Экзотические птицы требуют для себя очень бережного ухода. От фермеров требуется организованность, трудолюбие и соблюдение всех аспектов их содержания. Так, например, после рождения птиц Ирина Дмитриева мыла их, просушивала и расправляла перья. Алексей добавляет, что самое опасное для страусов и эму – это металл.- Они гвоздь на 120 влёгкую сглатывают, и всё. День, два и его нет. А ведь такой страус стоит где-то 200-350 тысяч рублей, взрослый, - рассказал Алексей Дмитриев.Помимо страусов и эму, на ферме есть ещё много других животных: павлины, куры разных пород, кролики, фазаны, цесарки, енот, шиншиллы и лось. 9 июня был привезён олень, но сейчас он восстанавливается после долгой дороги.Для посетителей супруги проводят экскурсии. Однако сейчас ферма для гостей закрыта из-за пандемии. Хозяева рассказывают, что животные скучают без посетителей, особенно доброжелательная енотиха Алиса. Сейчас при виде посторонних она начинает злиться.- В основном привозят школьников. Бывает, что целые классы. Детские сады приезжают, дома детей-инвалидов, дети-сироты, из неблагополучных семей очень много приезжают. Бывают глухонемые, - делится Ирина Дмитриева.Но при посещении фермы у Алексея и Ирины Дмитриевых есть одно очень важное условие – привезённой с собой едой животных кормить нельзя. Всё можно приобрести на месте.- В прошлом году самку страуса отравили нам. Привезли яблоки, дали крупный кусок, она сглотнула и подавилась, всё. Пришлось докалывать, - с сожалением вспоминает Ирина.После этого случая ферма была оснащена видеокамерами.Сейчас Алексей и Ирина Дмитриевы ждут ослабления ограничительных мер, чтобы вновь принимать гостей, а также строят планы на дальнейшее расширение своей «контактной» фермы.