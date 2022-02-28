Ранее ритейлер DNS заявил о наценке товаров на 30 %
Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента. Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор DNS Дмитрий Алексеев.
- Вызван был сегодня в минпромторг, где пришлось держать ответ за положение на рынке бытовой техники и электроники. В ходе конструктивного совещания, была достигнута договорённость, что ДНС подготовит план мероприятий, направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей, - говорится в его сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев 25 февраля сообщил о том, что подняты цены на электронику на 30 %. Объяснил он это «ажиотажным спросом среди покупателей».
На это сообщение среагировала федеральная антимонопольная служба России. ФАС заявила, что направила в адрес организации соответствующий запрос, а должностному лицу компании сделали предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.
- Из-за подобных публичных заявлений должностных лиц может произойти необоснованный рост цен на бытовую технику, - отметили в ведомстве.
Поднявшая цены сеть магазинов техники пообещала их снизить
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее ритейлер DNS заявил о наценке товаров на 30 %
После посещений нескольких кафе гость республики решил отправиться за «Дошираком»
Информация о работе Сбера актуальна на 27 февраля
Однако сейчас спорный автобус находится в распоряжении Росимущества
Житель Кабанского района запустил собственное производство
Представители Сбера заявили, что банк и все его системы работают в штатном режиме
Введённые ограничения не окажут влияния на сохранность и доступность средств клиентов
Большая партия масла была изготовлена из сырья неизвестного происхождения
Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта
Решение устояло в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для торговых точек, участвующих в программах предоставления льготных средств технической реабилитации
Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки
Бизнес, 22.02.2022
Туроператор убрал мусор за своими туристами
Бизнес, 22.02.2022
Байкальский банк Сбербанка сократил сроки проверки документов на недвижимость