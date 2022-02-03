В дело вмешалась прокуратура
В городе Закаменск в двух продовольственных магазинах пять продавцов работали без оформления трудовых отношений.
- Отсутствие заключенного трудового договора фактически делает работника незащищённым при осуществлении им трудовой деятельности и не порождает у работодателя предусмотренных законом обязанностей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Индивидуальным предпринимателям внесены прокурорские представления. После этого с продавцами всё-таки заключили трудовые договоры.
Работодателей оштрафовали за уклонение от оформления трудового договора.
В Бурятии пять продавцов работали без трудовых договоров
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