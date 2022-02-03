В Бурятии пять продавцов работали без трудовых договоров

В дело вмешалась прокуратура



В городе Закаменск в двух продовольственных магазинах пять продавцов работали без оформления трудовых отношений.



- Отсутствие заключенного трудового договора фактически делает работника незащищённым при осуществлении им трудовой деятельности и не порождает у работодателя предусмотренных законом обязанностей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Индивидуальным предпринимателям внесены прокурорские представления. После этого с продавцами всё-таки заключили трудовые договоры.



Работодателей оштрафовали за уклонение от оформления трудового договора.

